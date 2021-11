Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato alla schiena e al braccio a Milano: è grave Un ragazzo di 17 anni è stato ferito con tre coltellate intorno alle 5 di oggi, lunedì 1 novembre. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Attualmente è ricoverato all’ospedale San Raffaele. Stando a quanto si apprende, il fatto è accaduto all’alba di oggi, lunedì 1 novembre, in viale Ungheria a Milano.

A cura di Enrico Tata

A Milano un ragazzo di 17 anni è stato ferito con tre coltellate, due alla schiena e una al braccio. Attualmente si trova ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Stando a quanto si apprende, il fatto è accaduto all'alba di oggi, lunedì 1 novembre, in viale Ungheria. Intorno alle 5.15 la polizia è intervenuta dopo una segnalazione e ha trovato il ragazzo a terra. Il 17enne ha alle spalle diversi precedenti. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, che ha provveduto a trasportare d'urgenza il giovane al pronto soccorso del San Raffaele. La dinamica è ancora tutta da ricostruire e il responsabile o i responsabili dell'aggressione non sono stati ancora trovati.

La ricostruzione dei fatti

L'aggressione è avvenuta precisamente alla fermata del tram della linea 27 in viale Ungheria. Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe sceso dal tram e avrebbe accusato due altri giovani passeggeri, 21 e 22 anni, di avergli rubato il cellulare. I due, però, avrebbero negato tutto e avrebbero invece aiutato la vittima del furto facendogli chiamare il numero del telefono smarrito con uno dei loro smartphone. Una quarta persona si sarebbe avvicinata improvvisamente e avrebbe colpito il 17enne con tre coltellate. Quando i soccorritori sono arrivati, il ragazzo ferito aveva ancora il coltello conficcato nel braccio. Come detto, le sue ferite sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.