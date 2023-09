Ospita un’amica in casa, ma viene picchiata e minacciata da suo marito: arrestato un 43enne Una donna residente a Como ha ospitato per qualche giorno un’amica e suo marito. L’uomo, un 43enne monzese agli arresti domiciliari, ha da subito minacciato e picchiato la proprietaria di casa fino all’arresto per violenza privata ed estorsione.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Una donna ha ospitato per qualche giorno in casa sua un'amica e il suo marito, un 43enne sottoposto agli arresti domiciliari. Sin dalle prime ore di convivenza, l'uomo l'avrebbe minacciata pretendendo da lei del denaro e l'avrebbe picchiata. La polizia, intervenuta per la segnalazione di una violenta lite in via San Bernardino da Siena, a Como, ha arrestato il 43enne con l'accusa di violenza privata ed estorsione e lo ha trasportato in carcere su disposizione del pm di turno.

L'intervento della polizia e il racconto della proprietaria di casa

L'intervento della polizia di Stato è avvenuto nella notte tra sabato e domenica 24 settembre. Alcuni residenti di via San Bernardino da Siena avevano riferito di una violenta lite in concorso tra più persone. Arrivati all'abitazione, gli agenti hanno ascoltato la proprietaria di casa.

La donna ha raccontato che qualche giorno prima aveva accettato di ospitare in casa sua un'amica e il marito di lei. Si tratta di un 43enne residente a Monza che era già sottoposto agli arresti domiciliari.

Leggi anche Litiga con un uomo alla stazione di Saronno e viene accoltellato: 43enne finisce in ospedale

Il 43enne ha picchiato sua moglie e la proprietaria di casa

Quell'uomo avrebbe sin dal primo giorno di convivenza minacciato e vessato la proprietaria di casa. Era spesso sotto l'effetto di alcol e droghe e pretendeva dalla sua ospite del denaro. Lei, però, avrebbe sempre rifiutato. Perciò, solitamente il 43enne si sfogava danneggiando i soprammobili, mentre in un caso le ha strappato di mano lo smartphone.

Nella notte tra sabato e domenica scorsa si sarebbe raggiunto l'apice della violenza, con il 43enne che sarebbe arrivato a picchiare non solo la proprietaria di casa ma anche sua moglie. Gli agenti della polizia hanno informato il procuratore di turno, il quale ha disposto l'arresto. Il 43enne, accusato di violenza privata e denunciato per estorsione, si trova ora nel carcere di Como.