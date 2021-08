Organizzano una festa con auto di lusso e fumogeni, tra loro un ricercato per omicidio: arrestato A Gallarate (Varese) alcune persone si erano riunite nell’area del mercato per una festa organizzata con auto di lusso e fumogeni: i carabinieri – chiamati dai residenti – sono intervenuti e hanno dato a inizio a dei controlli. L’attività ha permesso di trovare un uomo di 63 anni ricercato per omicidio.

A cura di Ilaria Quattrone

La festa avvenuta in un’area di Gallarate

Hanno organizzato una festa – probabilmente per celebrare un matrimonio – con auto di lusso e fumogeni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, durante i controlli, hanno trovato una persona ricercata per omicidio: è successo a Gallarate, in provincia di Varese. Stando a quanto riportato dal giornale "VareseNews", l'uomo avrebbe ucciso una persona in Pakistan nel 2019.

La Corte d'Appello verificherà i requisiti per l'estradizione

Il gruppo si era dato appuntamento nel parcheggio dell'area mercato. La festa ha allarmato alcuni residenti della zona che hanno così chiamato le forze dell'ordine. Una volta arrivati, i carabinieri della compagnia di Gallarate hanno dato inizio a tutte le attività di controllo. E proprio grazie a queste, è stato possibile trovare il 63enne. L'uomo, che avrebbe sia la cittadinanza pakistana che quella italiana, è residente in Lazio ed era ricercato dall'Interpol. I militari lo hanno così arrestato e adesso dovrà aspettare che la Corte d'Appello di Milano verifichi tutti i requisiti per l'estradizione.

A Milano durante controlli covid trovato 40enne ricercato per frode

Una situazione simile si era verificata a marzo scorso: un uomo di 40 anni era ricercato dalle autorità spagnole per frode. Il presunto responsabile era stato però trovato durante dei controlli anti-Covid. La polizia infatti si era presentata in un appartamento di via Tucidide a Milano, dopo una segnalazione di rumori e schiamazzi da parte dei vicini. Nell'abitazione erano state trovate cinque persone, tra cui il 40enne. Dai controlli è poi emerso che su di lui pendeva un mandato d'arresto internazionale emesso a luglio del 2020.