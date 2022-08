Organizza una gita in ricordo della compagna scomparsa, muore in un incidente stradale Un pensionato di 72 anni ha perso la vita in un tragico incidente in autostrada. Stava andando sul lago Maggiore, una gita che faceva sempre il 14 agosto con la moglie e che continuava a fare in suo ricordo anche dopo la morte della donna.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Ogni 14 agosto, nel giorno del compleanno della sua compagna morta qualche hanno fa, andava sul lago Maggiore per ricordare la donna. Una gita che faceva con lei ogni anno e ha continuato la tradizione anche quando lei non c'era più. Purtroppo però il destino è stato crudele. Proprio mentre stava viaggiando in autostrada in direzione Gravellona Toce Agostino Crignola, pensionato di 72 anni, ha perso la vita in un tragico incidente.

Tra le cause dell'incidente forse un malore

Da una prima ricostruzione dell'accaduto il 72enne era alla guida della sua Suziki quando ancora per cause da accertarsi ha perso il controllo dell'auto andando a schiantarsi contro il guard-rail. L'uomo è morto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate dopo lo schianto. Il pensionato avrebbe fatto tutto da solo, non risultano infatti altre auto coinvolte. Ora bisogna capire cosa sia successo: l'uomo potrebbe essere stato colpito da un malore mentre era alla guida dell'auto che gli ha provocato l'uscita di strada. Oppure ha avuto un colpo di sonno. Bisognerà ora capire se la Procura disporrà l'autopsia per capire nel dettaglio la causa del decesso. Subito sul posto sono intervenuti i medici e paramedici del 118 ma per lui purtroppo tutti i tentativi di rianimarlo sono stati inutili.

La gita in ricordo della moglie scomparsa

Ora in tanti piangono Agostino Crignola, originario di Beregazzo con Figliaro, paese in provincia di Como dove viveva con la sorella. L'incidente nei posti che conosceva bene. Come riporta La Provincia di Como, da ragazzino era stato in collegio a Pallanza e in quei luoghi ci ritornava spesso. Da tradizione ogni 14 agosto per il compleanno della moglie: tradizione che aveva proseguito anche dopo la morte della donna. Ogni 14 agosto la gita era anche un modo per ricordare la moglie.