Ore d’ansia a Ospitaletto, scomparso nel nulla il diciassettenne Daniele Moisei Sono ore d’ansia quelle che stanno vivendo famigliari e amici di Daniele Moisei, il ragazzo di 17 anni scomparso nel nulla da Ospitaletto, in provincia di Brescia. La madre ha lanciato un appello in tv per farlo tornare a casa.

Daniele Moisei, scomparso da Ospitaletto (Brescia)

"Daniele ti amiamo tanto…". Questo l'accorato appello della madre di un diciassettenne, Daniele Moisei, scomparso da mercoledì mattina da Ospitaletto, paese della provincia di Brescia, a Chi l'ha visto?, programma della Rai. Il giovane, secondo quanto riportato, sarebbe uscito di casa per prendere l'autobus e recarsi a scuola ma alla fermata del pullman non sarebbe mai arrivato.

Scomparso Daniele Moisei, ha il cellulare spento

Secondo quanto raccolto, Daniele non è mai arrivato a scuola e non è più tornato a casa. Il suo cellulare risulta al momento spento e quindi non rintracciabile. La famiglia lo descrive con capelli castano chiaro, occhi azzurri e alto circa un metro e sessantotto centimetri. Chiunque avesse notizie di avvistamenti o ritrovamenti del giovane, è pregato di chiamare i carabinieri di Ospitaletto al numero 030/640101. I militari stanno organizzando le operazioni di ricerca in tutto il territorio limitrofo al comune.

Ritrovata Valentina, la 17enne scomparsa per sei giorni da Melzo

Ieri è stata ritrovata Valentina, la ragazza di 17 anni scomparsa nei giorni scorsi a Melzo, alle porte di Milano. La ragazza è stata trovata dai carabinieri milanesi in zona Greco e fortunatamente sta bene. Secondo quanto riportato, Valentina si sarebbe allontanata volontariamente da casa, scomparendo per sei giorni. Con sé non aveva il cellulare, sequestrato poi dai militari per aiutarsi nelle ricerche. Alla notizia del ritrovamento della figlia, la madre di Valentina si è detta sollevata: "Grazie di cuore a tutti, che Dio abbia cura di voi", ha scritto la donna sul gruppo Facebook "Sei di Melzo se…".