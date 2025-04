Operaio rimane schiacciato dalla benna dell’escavatore che sta manovrando nel Cremonese: morto 35enne

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Un 35enne è morto nel pomeriggio di oggi, martedì 29 aprile, a Soresina (in provincia di Cremona) in seguito a un incidente sul lavoro. Stando a una prima ricostruzione, il giovane operaio sarebbe rimasto schiacciato dalla benna dell'escavatore che stava manovrando durante i lavori di ristrutturazione di un parcheggio di un supermercato. I carabinieri sono al lavoro per capire cosa abbia provocato lo spostamento della pala del mezzo che lo avrebbe colpito alla testa. All'arrivo dei soccorsi, il 35enne era già deceduto.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 14:30 del 29 aprile nella zona industriale di via Biasini a Soresina, davanti a un supermercato. Il 35enne, di origine egiziana e residente in provincia di Brescia, era dipendente di un ditta edile della provincia di Milano e in quel momento era solo. Secondo quanto emerso finora, a colpire l'operaio alla testa sarebbe stata la pala anteriore dell'escavatore che stava manovrando. L'ipotesi è che la benna del suo Bobcat si sia spostata in seguito a un errore di distrazione o a un malore. La pala lo avrebbe agganciato per poi continuare verso il basso senza che nessuno potesse fermare il braccio meccanico in tempo.

I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo constatare il decesso. Gli accertamenti su quanto accaduto sono stati affidati ai carabinieri di Casalbuttano e Soresina e vedranno coinvolti anche gli ispettori dell'Ats Val Padana. Il pm di turno ha disposto il sequestro del mezzo di lavoro e l'autopsia sul corpo dell'operaio.