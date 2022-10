Operaio apre la botola e cade in una cisterna: grave in ospedale Verso le 11.20 di oggi venerdì 14 ottobre nella ditta Cerealchiari srl di Busto Garolfo un dipendente di 46 anni è caduto all’interno di una cisterna di cereali dopo aver aperto la botola.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia sfiorata in un'azienda agricola di Busto Garolfo, nel Milanese. Verso le 11.20 di oggi venerdì 14 ottobre nella ditta Cerealchiari srl in via Inveruno un dipendente di 46 anni è caduto all'interno di una cisterna di cereali dopo aver aperto la botola.

Subito i colleghi hanno lanciato l'allarme. Sul posto si sono precipitate tre squadre dei Vigili del Fuoco che sono intervenute e hanno soccorso il dipendente portandolo fuori dalla cisterna. L'uomo non ha mai perso conoscenza: è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano dove si trova ora ricoverato. Non è in pericolo di vita.