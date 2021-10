Opera, cade dal tetto del capannone dove lavora e muore: la vittima è Vlonga Ioan La vittima dell’incidente di oggi sul lavoro è Vlonga Ioan: l’operaio di 40 anni originario della Romania stava riparando il tetto del capannone dell’azienda edile in cui lavora quando è precipitato da un’altezza di dieci metri. Inutili i soccorsi chiamati dai suoi colleghi: per lui non c’è stato nulla da fare.

A cura di Giorgia Venturini

Ancora una vittima sul lavoro. A perdere la vita oggi venerdì primo ottobre è Vlonga Ioan, 40enne di origini romene: è morto nel primo pomeriggio mentre era sul tetto di un capannone a Opera dell‘impresa edile Serbelloni di cui la vittima era un dipendente. Stava facendo manutenzione, doveva riparare una infiltrazione d'acqua quando il tetto ha ceduto facendo così cadere Vlonga per dieci metri. Forse il 40enne non si era accorto che una parte del tetto era di un materiale non resistente. Inevitabile dunque la caduta da un'altezza di dieci metri. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

La vittima è padre di tre figli

A chiamare i soccorsi sono stati gli altri operai che erano con lui nel capannone: sul posto sono arrivati immediatamente medici e paramedici ma purtroppo per il 40enne non c'è stato più nulla da fare. Dopo pochi minuti è rientrato anche il titolare dell'azienda che era fuori a pranzo. Da quanto riporta l'azienda regionale emergenza urgenza ha precisato che l'incidente è avvenuto alle 14.25 in via Staffora 5 nel paese alle porte di Milano. Oltre ai sanitari sul luogo dell'incidente sono arrivate anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Spetta ora a loro capire quanto accaduto e constatare eventuali responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro: da chiarire soprattutto perché l'uomo di trovava sul tetto non in sicurezza e perché ha perso l'equilibrio. Tutti particolari che dovrà chiarire la Procura. Intanto colleghi e famiglia piange Vlonga Ioan, l'ennesima vittima sul lavoro: l'uomo lavorava da dieci anni nell'impresa edile ed era padre di tre figli che vivono in Romania.