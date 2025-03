video suggerito

Omicidio Umberto Mormile, assolto in Appello il collaboratore di giustizia Salvatore Pace Salvatore Pace è stato assolto in Appello dall’accusa di aver fornito “supporto logistico” agli autori dell’omicidio di Umberto Mormile. Il 66enne era stato condannato in primo grado a 7 anni di reclusione. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Umberto Mormile

La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha assolto in secondo grado Salvatore Pace, il collaboratore di giustizia accusato di aver fornito "supporto logistico" agli autori dell'omicidio di Umberto Mormile, l'educatore del carcere di Opera ucciso dalla ‘ndrangheta nel 1990. Con la formula "perché il fatto non sussiste", i giudici hanno ribaltato la sentenza di primo grado con cui Pace era stato condannato in abbreviato a 7 anni di reclusione. Insieme a lui, era stato condannato anche Vittorio Foschini, il quale ha rinunciato all'Appello.

Per l'omicidio di Mormile, ucciso nelle campagne di Carpiano (nella Città Metropolitana di Milano) l'11 aprile del 1990, sono stati condannati nel 2005 come mandanti i boss della ‘ndrangheta Antonio Papalia e Franco Coco Trovato e come "esecutori materiali" Antonio Schettini e Antonino Cuzzola. Nel 2011 era stato condannato anche Domenico Papalia in qualità di mandante.

Le indagini erano state riaperte nel 2018 su volere della famiglia di Mormile e nel 2024 avevano portato alla condanna a 7 anni di carcere per il 66enne Salvatore Pace e il 63enne Vittorio Foschini. Secondo la gup Marta Pollicino, entrambi avrebbero fornito "supporto logistico" ai killer di Mormile mettendosi a disposizione dei mandanti e fornendo armi a Schettini, il quale sparò sei volte contro il 34enne. Pace, in particolare, era accusato anche di aver consegnato la "moto per eseguire l'omicidio".

Ora, il collegio presieduto da Ivana Caputo ha ribaltato la decisione del primo grado assolvendo Pace "perché il fatto non sussiste". Secondo l'avvocato Dezio Ferraro che difende il 66enne, "il dispositivo della sentenza di assoluzione induce a ritenere che, come da noi prospettato, non vi fossero gli estremi per considerare la condotta di Salvatore Pace concorrente nell'omicidio". Le motivazioni saranno depositate entro 45 giorni.