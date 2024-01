Omicidio-suicidio a Saronno, figlio uccide la mamma: “Esasperato per i problemi di salute della donna” La donna sarebbe stata uccisa in casa dal figlio convivente, impiccatosi dopo l’omicidio: all’origine l’esasperazione del 54enne per le condizioni di salute della madre anziana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Li hanno ritrovati nella stessa stanza, la camera da letto di un appartamento di Saronno (Varese). La madre 81enne Teresa Rotondi riversa nel letto, ormai senza vita e segnato da alcune ferite, e il figlio Stefano Rotondi, 54 anni, impiccato poco lontano. Lo scenario drammatico di quello che sembra essere a tutti gli effetti un omicidio-suicidio. Consumato, secondo quanto emerso finora da fonti investigative e confermato a Fanpage.it, dall'esasperazione del 54enne per le condizioni di salute della donna, da tempo gravemente malata.

I cadaveri dei due, che condividevano la casa al quarto piano di una palazzina in via Fratelli Cervi, sono stati scoperti da una vicina di casa nella tarda mattinata di lunedì 8 gennaio. La donna ha dato l’allarme e il posto è immediatamente stato raggiunto da personale sanitario del 118 e Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Varese: nelle prossime ore sarà eseguito l'esame autoptico su entrambe le salme, in modo da poter accertare le rispettive cause del decesso e risalire all'orario della morte di madre e figlio. Una tragedia della solitudine come tante, i cui contorni sono ancora tutti da scrivere.