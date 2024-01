Uomo trovato morto in casa con una ferita da arma da taglio al petto: l’allarme lanciato dalla madre Un uomo di 43 anni è stato trovato morto nella sua casa di Oltrona di San Mamette, in provincia di Como: non si esclude l’ipotesi di omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un uomo di 43 anni è stato trovato morto nella sua casa di Oltrona di San Mamette, in provincia di Como. A dare l'allarme è stata la madre all'alba di oggi lunedì 22 gennaio quando lo ha trovato a terra non appena è entrata nell'appartamento: il figlio aveva una ferita da arma da taglio al petto. Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Cantù e di Appiano Gentile che hanno avviato tutte le indagini del caso: al momento non è chiaro cosa sia successo, non si esclude nessuna pista investigativa. Al vaglio anche la possibilità che si sia trattato di omicidio.

Articolo in aggiornamento