Omicidio nel Milanese, 30enne accoltellato dal coinquilino: arrestato È stato ucciso un trentenne a Rozzano (Milano): sarebbe stato colpito con un'arma da taglio. Un uomo è stato portato in caserma.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 18 gennaio, è stato ucciso un uomo di trent'anni a Rozzano, comune che si trova alle porte di Milano. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, sembrerebbe che la vittima sia un trentenne e di nazionalità marocchina: sarebbe stato colpito alla schiena on un'arma da taglio.

Il trentenne è morto in ospedale

Sono ancora poche le informazioni relative a questo omicidio: il trentenne è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). È stato trasportato d'urgenza all'ospedale Humanitas dove è stato ricoverato, però purtroppo è morto poco dopo il ricovero. Oltre ai medici e ai paramedici, alle 10.30 circa sono intervenute anche le forze dell'ordine.

Un uomo è stato portato in caserma per gli accertamenti

I carabinieri di Corsico hanno svolto tutti i rilievi in via Pavese dove hanno ricostruito l'esatta dinamica della vicenda: il trentenne è stato colpito due volte alle spalle. I militari hanno arrestato il coinquilino, un connazionale della vittima. La presunta arma del delitto è stata trovata in un'officina di Fizzonasco dove l'aggressore avrebbe avuto una lite con il trentenne forse per un debito che non sarebbe stato saldato. Nelle prossime ore, si potranno avere maggiori dettagli su quanto accaduto.