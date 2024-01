Donna investita da un’auto nel parcheggio di un supermercato: è morta Una donna di 80 anni è stata travolta da un’automobile nel parcheggio dell’Eurospin di Rozzano (Milano): è morta poco dopo il ricovero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, lunedì 22 gennaio, si è verificato un grave incidente stradale a Rozzano, un comune che si trova alle porte di Milano. Una donna di ottant'anni, infatti, è stata travolta da un'automobile nel parcheggio di un supermercato. La sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118.

Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure sul posto e poi l'hanno trasferita in codice rosso all'ospedale più vicino.

L'incidente si è verificato in via Manzoni dove si trova il parcheggio del supermercato Europsin. La donna è stata colpita poco dopo le 12.40. I soccorritori l'hanno portata all'ospedale Humanitas di Rozzano. Nonostante i medici le abbiano prestato tutte le cure del caso, è morta poco dopo il ricovero: troppo gravi le ferite e i traumi riportati. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

I primi hanno estratto la donna sotto l'auto. I secondi, invece, hanno svolto tutti i rilievi del caso per accertare eventuali responsabilità. Per il momento non si conosce l'identità della vittima.