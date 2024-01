L’automobilista che ha travolto e ucciso una donna nel parcheggio del supermercato è stata abbagliata dal sole Una donna stava entrando nel parcheggio di un supermercato e, a causa dei raggi del sole, non avrebbe visto una signora attraversare la strada. Così l’ha travolta e uccisa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella tarda mattinata di lunedì 22 gennaio una donna, al volente della sua Hyundai i30, stava affrontando la curva a "L" del parcheggio del supermercato Eurospin di Rozzano, in provincia di Milano. Svoltato l'angolo sarebbe rimasta abbagliata dal sole al punto da non vedere una signora che stava attraversando. Così l'ha travolta e, nonostante la velocità moderata all'interno dell'area di sosta, l'ha uccisa. Si trattava di Vittoria Capobianco, una 75enne residente nel comune dell'hinterland milanese.

Poco dopo le 12 di lunedì Vittoria Capobianco è finita sotto le ruote di un'auto che stava entrando nel parcheggio del supermercato che la 75enne era solita frequentare quasi quotidianamente. Immediatamente sono arrivate sul posto l'ambulanza inviata dall'Agenzia regionale di emergenza e urgenza e la volante della Polizia locale. Poi, però, è stato necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco per alzare l'auto ed estrarre il corpo della donna.

Soltanto a quel punto la 75enne è finalmente stata caricata sull'ambulanza e trasportata d'urgenza all'ospedale Humanitas, il più vicino al luogo dell'incidente. Giunta in pronto soccorso, però, non ha fatto in tempo a essere visitata dal personale medico di turno, che subito è deceduta. I sanitari non hanno qui potuto fare altro che costatarne la morte. Nel frattempo gli agenti della Polizia locale hanno effettuato i necessari rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna al volante della sua Hyundai i30 potrebbe essere rimasta abbagliata dai raggi del sole mentre effettuava la curva di accesso all'area di parcheggio del supermercato e, quindi, non avrebbe proprio visto la 75enne che attraversava. Ora saranno gli esperti a capire se ci saranno eventuali responsabilità individuare da imputare. I cittadini di Rozzano sono sgomenti per quanto accaduto.

“Da parte dell’intera amministrazione comunale, porgo le mie più sincere condoglianze ai familiari della signora. Si tratta di una tragedia assurda, che non può che lasciare attoniti e sconvolti", – ha scritto il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti.