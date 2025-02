video suggerito

Omicidio Nataly Quintanilla, si cerca il corpo della 40enne anche con i droni dei vigili del fuoco Non è stato ancora trovato il corpo di Nataly Quintanilla, la 40enne uccisa tra il 24 e il 25 gennaio dal compagno nella loro casa a Milano. Gli investigatori hanno iniziato a collaborare con i vigili del fuoco, che hanno messo a disposizione i droni per sorvolare la zona di Cassano d'Adda dove Pablo Gonzalez avrebbe abbandonato il borsone.

A cura di Enrico Spaccini

Jhoanna Nataly Quintanilla

I vigili del fuoco hanno iniziato nelle scorse ore a collaborare con i carabinieri nelle ricerche del corpo di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, la 40enne che nella notte tra il 24 e il 25 gennaio è stata uccisa dal compagno Pablo Gonzalez Rivas. Il 48enne, in carcere dal 7 febbraio con l'accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere, si sarebbe disfatto del borsone all'interno del quale aveva nascosto la compagna deceduta in una zona imprecisata del comune di Cassano d'Adda (nella Città Metropolitana di Milano). Con l'utilizzo dei droni del nucleo Sistemi aeromobili pilotaggio remoto (Sapr) dei vigili del fuoco, gli investigatori sperano di accelerare le operazioni di recupero.

Stando a quanto ricostruito dalle indagini, Quintanilla è rientrata in casa in zona Bicocca a Milano poco prima delle 19 del 24 gennaio. Dopodiché, nessuna telecamera l'avrebbe più inquadrata uscire dal palazzo. Nella notte, intorno alle 2:45 del 25 gennaio,Gonzalez è stato filmato mentre stava caricando nella sua Fiat Punto un borsone pesante. Per gli investigatori, e anche stando a quanto riferito dallo stesso 48enne durante l'interrogatorio davanti alla gip Anna Calabi, in quella valigia c'era la compagna deceduta.

Gonzalez, infatti, lo scorso 8 febbraio ha confessato il delitto alla giudice del Tribunale di Milano, spiegando di averla uccisa per sbaglio durante un rapporto sessuale estremo. Una ricostruzione che lascia dubbi agli investigatori e che potrà essere verificata solo quando il corpo di Quintanilla verrà ritrovato.

Le telecamere hanno inquadrato Gonzalez uscire dal cancello di casa poco prima delle 19 del 25 gennaio con la sua auto. Le celle telefoniche e i contatarghe hanno tracciato i suoi spostamenti fino alla zona tra Treviglio e Cassano d'Adda, dove si sarebbe disfatto di Quintanilla gettando il borsone in un fossato in un punto imprecisato. Le ricerche sono iniziate lo scorso sabato 8 febbraio e proseguiranno fino a quando il copro non sarà recuperato. La speranza è che le condizioni meteorologiche migliorino affinché i droni dei vigili del fuoco possano contribuire a risolvere la questione.