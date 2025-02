video suggerito

Scomparsa di Nataly Quintanilla a Milano: si cerca il corpo nel fiume Adda Gli investigatori stanno cercando il corpo di Nataly Quintanilla, la donna scomparsa a Milano, nel fiume Adda e nel canale Muzza. L’ipotesi è che il compagno possa averla uccisa, nascosta in un borsone e tentato di liberarsene gettandola in uno dei corsi d’acqua. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jhoanna Nataly Quintanilla

Gli investigatori hanno cominciato a scandagliare il fiume Adda e il canale della Muzza alla ricerca del corpo di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, la 40enne sparita la sera del 24 gennaio dal suo appartamento di Milano, in piazza dei Daini. Secondo i pm, la donna potrebbe essere stata uccisa dal compagno Pablo Gonzalez Rivas, che avrebbe nascosto il corpo in un borsone e lo avrebbe caricato in macchina, per poi gettarlo in uno dei corsi d'acqua fuori città.

Ad avvalorare questi sospetti sarebbe il percorso compiuto dall'automobile di Rivas il pomeriggio del 25 gennaio, ricostruito dagli inquirenti attraverso i tabulati telefonici e grazie a un sistema "conta targhe" per analizzare immagini. L'uomo sarebbe uscito dall'abitazione di piazza dei Daini, in zona Bicocca, attorno alle 18:30 e avrebbe raggiunto Cassano d'Adda, nel Milanese. É in queste zone che, secondo gli inquirenti, si sarebbe sbarazzato del borsone che avrebbe avuto a bordo della sua Fiat Punto, presumibilmente con all'interno il corpo della compagna uccisa.

Al vaglio degli inquirenti, infatti, ci sono anche i video delle telecamere del condominio nel quale viveva la coppia. Le immagini, risalenti alla sera prima, nel giorno della scomparsa di Quintanilla, mostrano la donna intrattenersi per qualche minuto al telefono fuori dal cancello ed entrare in casa attorno alle 18:44, per non uscire mai più. Nelle registrazioni, però, si vedrebbe anche l'uomo scendere nei box del condominio tra le 2 e le 3 di notte del 25 gennaio, prendere un borsone da palestra vuoto, salire in casa e tornare trascinando lo stesso bagaglio pieno. Lo avrebbe quindi caricato sulla sua auto e poi sarebbe risalito nell'appartamento attorno alle 3:32.

Il sospetto degli inquirenti è che all'interno di quella valigia potesse trovarsi proprio il corpo di Nataly Quintanilla. L'uomo, interrogato dai pm, si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere.