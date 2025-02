video suggerito

Chi è Jhoanna Nataly Quintanilla, la donna scomparsa da 13 giorni a Milano Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, 40 anni e di origini salvadoregne, è sparita dal 24 gennaio dal suo appartamento in zona Bicocca a Milano. La donna lavorava come baby sitter. Il compagno ha presentato denuncia una settimana dopo la sua scomparsa. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nataly Quintanilla

Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, quarant'anni e di origini salvadoregne, è scomparsa da Milano dal 24 gennaio scorso: manca da casa da ben tredici giorni. La quarantenne lavora come baby sitter ed è stata proprio la sua datrice di lavoro, una dottoressa di un ospedale pubblico milanese, a lanciare per prima l'allarme. Quintanilla non si è presentata sul luogo di lavoro e questo ha fatto preoccupare la professionista. Nonostante la sua segnalazione, il compagno ha denunciato la sparizione solo dopo una settimana.

A Fanpage.it ha raccontato di non averlo fatto prima perché "non pensavo potesse esserle accaduto qualcosa, credevo fosse da un'amica". La Procura di Milano ha nel frattempo aperto un fascicolo d'indagine: il capo d'imputazione è istigazione al suicidio. Per il momento non ci sono iscritti al registro degli indagati.

Proprio l'uomo – che si chiama Pablo Gonzales Rivas – ha raccontato che la donna, negli ultimi tempi, era giù di morale: "Negli ultimi mesi non era più la stessa: il suo permesso di soggiorno stava per scadere e qui è difficile trovare un datore di lavoro che ti faccia un buon contratto. Spero che prima o poi si faccia sentire, voglio sapere che sta bene". Anche la donna per la quale lavorava, che è stata la prima a lanciare l'allarme, ha confermato che negli ultimi tempi "non era la stessa".

Un'amica invece ha spiegato a Fanpage.it:"Noi non l'abbiamo mai vista depressa e sicuramente non parlava di morte. Anzi, ci è sempre sembrata contenta, sempre col sorriso. Inoltre era molto interessata al lavoro che io le stavo passando, era motivata a chiamare, a mettersi d'accordo con la signora".

A lanciare un appello sui social è stata anche l'associazione Penelope Lombardia, che è attiva nell'assistere i familiari di persone scomparse. Nel volantino si legge che Quintanilla è alta 1.60 centimetri, pesa 65 chili, ha capelli biondi e occhi castano scuro. Chiunque dovesse vederla o riconoscerla, può contattare le forze dell'ordine.