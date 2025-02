Il corpo di Nataly Quintanilla lasciato in una valigia a Cassano d’Adda dal compagno: il video delle ricerche Continuano senza sosta nonostante il maltempo le ricerche del corpo di Johanna Nataly Quintanilla, la babysitter 40enne uccisa dal compagno Pablo Gonzalo Rivas lo scorso 24 gennaio a Milano. Il cadavere in un borsone da palestra abbandonato nella zona di Cassano d’Adda. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Continuano senza sosta, nonostante il maltempo, le ricerche del corpo di Johanna Nataly Quintanilla, la babysitter 40enne uccisa dal compagno Pablo Gonzalez Rivas lo scorso 24 gennaio nella loro casa di piazza dei Daini a Milano. L'uomo, crollato davanti ai carabinieri durante un lungo interrogatorio, ha confessato di aver strangolato la donna e di averne nascosto il cadavere in un borsone da palestra, poi abbandonato nelle campagne verso Treviglio qualche ora dopo l'omicidio. Intanto, la gip di Milano Anna Calabi ha convalidato l'arresto del 48enne.

Rivas ha infatti spiegato agli inquirenti di aver gettato il corpo lungo la strada per Treviglio, in un fosso senza acqua nei pressi del fiume Adda. Un punto imprecisato ("vicino a una rotonda") nelle campagne del Milanese, ancora non individuato dai carabinieri del Nucleo investigativo.

Quel che è certo, al momento, è che lo smartphone del 48enne, in quei momenti, ha agganciato le celle nella zona di Gessate, Pioltello, Pessano con Bornago: secondo l'analisi delle celle telefoniche, la sua Fiat Punto si è spostata lungo la Padana Superiore fino a Cassano d’Adda, per poi tornare in zona Bicocca e denunciare la scomparsa della compagna solo una settimana dopo. "Pensavo fosse da un'amica", dirà davanti a tutti, fingendosi preoccupato per la prolungata assenza della convivente. "Ultimamente non era più la stessa, parlava di morte. Quando è uscita di casa di notte dormivo, non ho sentito niente. Ma ha portato con sé documenti, bancomat, una valigia. Spero torni in prima possibile a casa, lascio sempre la porta aperta per lei".