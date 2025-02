video suggerito

Omicidio Nataly Quintanilla, ancora nessuna traccia del cadavere: un nuovo piano per trovarlo Non è stato ancora trovato il corpo di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, la 40enne che è stata uccisa dal compagno a Milano. Le forze dell’ordine potrebbero ripartire con un nuovo piano. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nataly Quintanilla

Non è stato ancora trovato il corpo di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, la donna di quarant'anni che è stata uccisa nella notte tra il 24 e il 25 gennaio dal suo compagno. I vigili del fuoco e i carabinieri l'hanno cercata per giorni in un'estesa area tra Inzago, Cassano d'Adda e Treviglio. Proprio il fidanzato di Quintanilla, il 48enne Pablo Heriberto Gonzazez Rivas, aveva raccontato agli inquirenti di averlo nascosto un borsone che avrebbe poi gettato.

Il borsone però non è ancora stato trovato. Dopo una settimana, le forze dell'ordine e i soccorritori dovranno azzerare le ricerche. Dovranno quindi, con ogni probabilità, organizzarsi con un nuovo piano. Potrebbe essere che il 48enne venga riascoltato: Rivas, al momento, si trova in carcere con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato e occultamento di cadavere della compagna.

Durante l'udienza di convalida, la giudice per le indagini preliminari Anna Calabi ha confessato di averla uccisa nel monolocale in cui vivevano in piazza dei Daini nel quartiere Bicocca. Ha raccontato di averla uccisa accidentalmente durante un rapporto sessuale: "Le ho rotto l'osso del collo". Gli inquirenti però non credono alle sue parole e credono che lo abbia affermato per alleggerire la propria posizione.

Leggi anche Omicidio Nataly Quintanilla, si cerca il corpo della 40enne anche con i droni dei vigili del fuoco

Ha poi spiegato di aver nascosto il cadavere in un borsone: le telecamere lo hanno infatti ripreso mentre lo trascinava. Aveva poi detto di averlo lasciato dove c'era un canale. Da sabato i vigili del fuoco e i carabinieri hanno perlustrato nella zona tra Inzago, Cassano d'Adda e Treviglio. Senza però nessun risultato. Per questo motivo, hanno deciso di ripartire con un nuovo piano. Intanto potrebbe essere riascoltato il 48enne e gli investigatori non escludono che potrebbero fare un nuovo sopralluogo nelle zone indicate da lui.