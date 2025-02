Il corpo di Nataly Quintanilla non si trova ancora: il compagno potrebbe aver mentito sul punto in cui lo ha lasciato

video suggerito

Nataly Quintanilla

Continueranno nell'acqua e almeno fino a stasera le ricerche del corpo di Nataly Quintanilla, la baby sitter salvadoregna scomparsa da Milano e di cui il compagno Pablo Gonzales Rivas ha confessato l’omicidio. Nell'interrogatorio davanti alla gip Anna Calabi, l’uomo ha raccontato di averla uccisa per sbaglio, durante un gioco erotico, e di aver messo il corpo all'interno di un borsone, per poi gettarlo nelle campagne del Milanese, sulla strada verso Treviglio.

I Vigili del Fuoco stanno setacciando da giorni l'area attorno al fiume Adda e a Fanpage.it hanno fatto sapere che continueranno almeno fino al tramonto di oggi, giovedì 13 febbraio. Le ricerche proseguiranno anche nell'acqua di fiumi e canali, grazie al supporto del nucleo del Soccorso Fluviale, che nello specifico monitorerà l'area attorno a quattro chiuse tra la Martesana e il fiume Adda, nella zona compresa tra Inzago e Cassano d'Adda.

Nelle scorse ore i Vigili del Fuoco sono intervenuti anche con i droni del Nucleo Sapr e con gli operatori del nucleo Tas (Topografia applicata al soccorso). Alle ricerche stanno collaborando anche i colleghi di Gorgonzola e di Bergamo. Nonostante gli sforzi vadano avanti da quattro giorni, il corpo di Quintanilla non è ancora stato trovato. Proprio per questo, se le indagini dovessero dare esito negativo anche oggi, i Vigili del fuoco valuteranno, insieme alla Prefettura e ai Carabinieri, se proseguire le operazioni.

Diventa sempre più probabile, a questo punto, l'ipotesi che Rivas possa aver mentito sul posto in cui avrebbe gettato la valigia con il corpo della compagna. Il ritrovamento del cadavere sarebbe però fondamentale per verificare la versione dell'uccisione per errore. L'uomo nel frattempo rimane in carcere, indagato per omicidio aggravato dai futili motivi e occultamento di cadavere.