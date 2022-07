Omicidio Morazzone, Davide Paitoni ha sgozzato e ucciso il figlio Daniele con “freddezza criminale” Sono state chiuse le indagini per l’omicidio di Daniele Paitoni, il bambino di 7 anni sgozzato e ucciso dal padre Davide, 40 anni, nella notte di Capodanno.

Sono state chiuse le indagini per l'omicidio di Daniele Paitoni, il bambino di 7 anni sgozzato e ucciso dal padre Davide, 40 anni, nella notte di Capodanno. L'uomo ne aveva poi nascosto il cadavere in un armadio prima di andare fuori dall'abitazione dell'ex moglie tentando di toglierle la vita. La difesa dell'uomo ha inoltrato richiesta di perizia psichiatrica per dimostrare i presunti disturbi paranoidi e schizofrenici dell'indagato che potrebbe essere processato con l'abbreviato.

Tre i procedimenti penali contro Davide Paitoni

Contro Davide Paitoni ci sono tre i procedimenti penali. Il primo, discusso ieri, è per le accuse di minacce e lesioni nei verso il suocero e la ex moglie. È una denuncia depositata prima dell'omicidio del figlio Daniele arrivata dopo la separazione dalla moglie. Il secondo procedimento, invece, verrà discusso il 13 luglio ed è relativo alle accuse mosse da un collega di Paitoni per una presunta aggressione subita dall'uomo. In questo caso, l'uomo è indagato per tentato omicidio. Infine, c'è l'ultimo procedimento, quello più grave, relativo all'omicidio del figlio.

La ricostruzione dell'omicidio del piccolo Daniele

Daniele, 7 anni, è stato ucciso dal padre Davide nella notte di Capodanno. Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla Procura, il 40enne operò "una ritorsione nei confronti dell'ex moglie". Paitoni era ai domiciliari per precedenti reati e, come spiegato dal presidente del tribunale di Varese, la decisione era stata assunta "avallando la misura richiesta dal magistrato, che l’ha motivata con il pericolo di inquinamento probatorio, non con la pericolosità sociale, e il giudice non può aggravare la richiesta del pm". Il pubblico ministero che indaga sull'omicidio ha detto che Paitoni ha agito con "freddezza criminale".