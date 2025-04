video suggerito

Omicidio Elsharkawy, restano in carcere i 4 giovani arrestati: trovate tracce di sangue su scarpe e vestiti Il gip del Tribunale di Milano ha convalidato l'arresto per i 4 giovani fermati per l'omicidio di Mohamed Elsayed Elsharkawy. Gli investigatori avrebbero trovato tracce di sangue sui loro vestiti compatibili con quelle rilevate ad Abbiategrasso sulla scena del crimine.

A cura di Enrico Spaccini

Devono restare in carcere i quattro giovani fermati lo scorso 23 aprile dai carabinieri perché accusati di concorso nell'omicidio di Mohamed Elsayed Elsharkawy. Il 21enne è stato accoltellato a morte nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 aprile in via Bruno Fusé ad Abbiategrasso (nella Città Metropolitana di Milano) e ad aggredirlo, secondo gli investigatori, sarebbero stati tre fratelli di 27, 20 e 18 anni e di un loro amico 27enne. La misura della custodia cautelare in carcere è stata disposta dal gip al termine degli interrogatori, in seguito anche alle nuove perquisizioni che hanno portato al sequestro di scarpe e abiti sui quali sarebbero state rilevate tracce ematiche.

Elsharkawy ucciso per 600 euro di hashish

Stando a quanto ricostruito dalle indagini condotte dai carabinieri di Abbiategrasso e del Nucleo Investigativo di Milano, coordinati dalla Procura di Pavia, all'origine dell'aggressione ci sarebbe una disputa per una partita di droga pagata e mai consegnata. Elsharkawy, di origine egiziana, alcuni giorni prima avrebbe intascato da un gruppo di italiani 600 euro in contanti, ma non gli avrebbe mai dato l'hashish che avevano pattuito.

Per questo motivo sarebbe scoppiata la rissa tra i porticati del quartiere popolare di Abbiategrasso, dove tutti i protagonisti della vicenda risiedono, che ha portato infine all'accoltellamento del 21enne. Un fendente sferrato tra il polmone e il cuore lo ha portato in poche ore alla morte.

La custodia in carcere e le tracce di sangue sui vestiti

Lo scorso 23 aprile, dopo aver ascoltato diversi testimoni e analizzato i filmati delle telecamere di sorveglianza, privata e pubblica, i militari hanno sottoposto a fermo quattro giovani: tre fratelli di 27, 20 e 18 anni e di un loro amico 27enne, tutti italiani. I quattro sono stati interrogati dal gip che, dopo aver convalidato il loro arresto, ha disposto per loro la custodia cautelare in carcere.

Nel frattempo, gli investigatori hanno eseguito diverse perquisizioni che si sono concluse con il sequestro di scarpe e abiti che sarebbero stati indossati dagli aggressori nella notte in cui si è consumato l'omicidio di Elsharkawy. Su questi, infatti, sarebbero state rilevate tracce ematiche risultate compatibili con quelle trovate sulla scena del crimine.