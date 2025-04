Omicidio ad Abbiategrasso, il 21enne Mohamed Elsharkawy sarebbe stato ucciso per 600 euro di hashish non consegnato

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Ci sarebbe un debito da 600 euro dietro l'omicidio di Mohamed Elsayed Elsharkawy. Il 21enne è stato accoltellato a morte nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 aprile in via Bruno Fusé ad Abbiategrasso (nella Città Metropolitana di Milano) nei pressi delle case popolari. Secondo gli investigatori, ad aggredirlo sarebbero stati tre fratelli, di 18, 20 e 27 anni, e un loro amico 27enne. I quattro, sottoposti a fermo per concorso in omicidio, avrebbero dato giorni prima a Elsharkawy 600 euro in contanti, ma lui non gli avrebbe mai consegnato l'hashish che gli aveva promesso per quella cifra.

La mancata consegna della sostanza stupefacente potrebbe essere alla base dell'omicidio di Elsharkawy, arrivato al culmine di una giornata in cui si era accumulata una certa tensione nella zona delle case Aler di Abbiategrasso. Il gruppo di italiani, composto dai tre fratelli e l'amico, pare avesse incrociato già nel pomeriggio del 19 aprile la comitiva di Elsharkawy e di altri ragazzi come lui originari dell'Egitto. Davanti a un bar di corso XX Settembre, nel centro città, sarebbero volati i primi schiaffi.

In serata, poi, i due gruppi si sarebbero affrontati in una rissa tra i porticati del quartiere. L'obiettivo degli italiani sarebbe diventato, poi, solo quello di punire Elsharkawy per non avergli consegnato l'hashish ma aver comunque intascato il denaro. Cosa che non è escluso possa aver già fatto in passato. Alla fine, il 21enne è stato raggiunto da una coltellata tra il polmone e il cuore ed è deceduto poche ore più tardi all'ospedale di Legnano dove era stato trasportato.

Le indagini su quanto accaduto ad Abbiategrasso sono ancora in corso. L'obiettivo degli investigatori ora è quello di ricostruire il contesto in cui è maturato l'omicidio. In quattro sono già stati sottoposti a fermo per concorso in omicidio e trasportati al carcere di Pavia, ma è ancora presto per dire tra loro ci sia chi effettivamente ha colpito Elsharkawy con la lama o se questo eventuale quinto membro sia ancora a piede libero.