Omicidio di Treviglio, la figlia 15enne al 112: “Aiuto, ho fatto del male alla mamma” “Ho bisogno di aiuto, ho fatto del male alla mamma”: è stata la 15enne a chiamare i soccorsi per la madre, Manuela Guerini, uccisa da una coltellata al petto che proprio la giovane le avrebbe dato al culmine di una lite nel loro appartamento di via Bernardino Butinone, in pieno centro a Treviglio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Ho bisogno di aiuto, ho fatto del male alla mamma": queste le parole con cui la 15enne fermata per l'omicidio della madre ha chiamato il 112 nella tarda serata di ieri. La vittima è Manuela Guerini, 43 anni, colpita da una coltellata al petto durante una lite con un coltello da cucina. La giovane, dopo aver chiamato il 112, ha atteso l'arrivo dei carabinieri in casa.

La tragedia è avvenuta in via Bernardino Butinone, in pieno centro a Treviglio, nella Bergamasca. La giovane, assistita da uno specialista, è ora seguita dal Tribunale per i Minori di Brescia, competente anche per il territorio di Bergamo. Secondo le prime ricostruzioni, tra le due ci sarebbe stata una violenta lite, fin quando la 15enne avrebbe preso un coltello da cucina e avrebbe colpito la madre al petto (inizialmente si era parlato di un colpo alla schiena): un solo fendente, ma che le sarebbe stato fatale. Subito dopo la giovane ha chiamato il 112 per chiedere aiuto, ma nonostante l'arrivo repentino anche delle ambulanze del 118, per la madre non c'è stato nulla da fare. Sul posto, subito dopo l'intervento dei militari dell'Arma, è giunto anche Juri Imeri, sindaco di Treviglio. La donna era molto conosciuta in città per il suo lavoro come impiegata presso un noto studio di commercialisti del posto. La ragazzina ha poi atteso l'arrivo di soccorritori e forze dell'ordine: agli inquirenti avrebbe reso già alcune dichiarazioni spontanee sulla vicenda. La salma della donna è stata quindi portata all'ospedale Papa Giovanni XXXIII di Bergamo, dove il magistrato di turno che ha aperto il fascicolo d'indagine disporrà l'autopsia nelle prossime ore.