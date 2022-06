Perché il compagno della donna trovata morta a Casalmaggiore è indagato per omicidio Indagato il compagno di Francesca Schizzi, la donna trovata senza vita a Casalmaggiore, dopo la disposizione dell’autopsia. Era stato lui a ritrovarla cadavere, riversa sul letto. “Francesca era la mia vita, sono disperato”, ha fatto sapere lui.

È indagato per omicidio colposo Massimo Poli ovvero il compagno di Francesca Schizzi, la donna trovata morta giovedì 23 giugno tra le mura della sua abitazione di Casalmaggiore (Cremona). Un atto dovuto, cosicché anche lui possa scegliere il proprio consulente di parte. Ma l'uomo, che ha rinunciato alla nomina, è sereno: "Io non ho fatto niente. Facciano tutto quello che devono fare", ha detto. Era stato lui infatti a scoprire il corpo e a presentarsi spontaneamente in caserma dai carabinieri, in piena notte, per denunciare il fatto.

Dalle prime analisi, sembrerebbe che la 40enne sia morta a seguito di un trauma cranico. Incidente domestico, omicidio? L'ultima parola all'autopsia, disposta proprio oggi. Per il momento, insomma, la fine di Francesca resta ancora avvolta nel mistero.

"Francesca era la mia vita"

Secondo le parole del compagno, Francesca Schizzi si trovava riversa sul letto matrimoniale, nella parte dove di solito dormiva il partner. Quella sera la coppia era uscita per fare una passeggiata e mangiare un gelato, ma una volta tornati a casa lui era uscito di nuovo – stavolta da solo, per andare a giocare a carte con degli amici, fino a Parma.

A notte fonda, intorno alle 2, il ritrovamento della compagna senza vita. “Voleva telefonare ai carabinieri ma poi era nel panico e ha preferito andare di persona in caserma”, ha detto il suo avvocato Carlo Alquati a Cremonaoggi. "Il mio cliente è disperato, Francesca era la sua vita".

La denuncia e i litigi

Alcuni sospetti aleggiano già intorno alla figura di Massimo Poli, il compagno 52enne della donna trovata morta a Casalmaggiore. Pesa una denuncia del passato, per la detenzione di una pistola confezionata artigianalmente, e i frequenti litigi con Francesca riportati da alcuni testimoni e conoscenti vicini alla coppia.