Il misterioso caso di Francesca Schizzi, la donna trovata morta in casa: cosa sappiamo finora È giallo sulla morte di Francesca Schizzi, la donna di 40 anni trovata morta in casa a Casalmaggiore. Due le piste: quella dell’omicidio e quella dell’incidente domestico.

A cura di Ilaria Quattrone

Francesca Schizzi, 40 anni (foto da Facebook)

È giallo sul caso di Francesca Schizzi, la donna di quarant'anni trovata morta nella mattinata di oggi, giovedì 23 giugno. I carabinieri di Casalmaggiore (Cremona) – insieme al nucleo investigativo scientifico di Parma – stanno battendo due piste: quella dell'omicidio e quella dell'incidente domestico. Sull'inchiesta, per il momento, vi è il massimo riserbo.

È stato il compagno a trovare il corpo

Tra le informazioni trapelate c'è la denuncia da parte del compagno di Francesca: l'uomo, nella notte tra mercoledì e giovedì, è rientrato a casa e avrebbe trovato il corpo della donna. Si sarebbe quindi recato in Caserma e avrebbe raccontato quanto appena visto. Ha ovviamente sostenuto di non sapere cosa possa essere successo prima del suo rientro.

Le ipotesi al vaglio

Dopo le sue parole, i carabinieri si sono precipitati nell'appartamento di via Corsico. I Ris hanno quindi iniziato a svolgere tutti i rilievi di rito alla ricerca di tracce ematiche o qualsiasi prova che possa far luce su questo misterioso caso. Tra le ipotesi al vaglio ci sono quella dell'omicidio da parte del compagno e, come anticipato prima, quella dell'incidente domestico.

L'uomo era stato denunciato in passato

Dagli accertamenti è emerso che l'uomo – in passato – era stato denunciato perché trovato con un'arma confezionata artigianalmente. Da alcune testimonianze è stato poi scoperto che la coppia aveva avuto alcuni litigi. Oltre ai rilievi dei Ris, a chiarire qualsiasi dubbio sarà l'esame del medico legale: da una prima analisi, sembrerebbe che la 40enne sia morta a causa di un trauma cranico. Adesso toccherà capire cosa possa averlo procurato: se un oggetto o una caduta magari causata da un malore.