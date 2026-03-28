milano
video suggerito
video suggerito

Oltre 5mila foto e video di bambini sul computer: 65enne arrestato nel Bresciano per pedopornografia

Un uomo di 65 anni, della provincia di Brescia, è stato arrestato dalla Polizia per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Sul suo computer sono stati trovati oltre 5mila file riguardanti minori tra gli 11 e i 15 anni.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Francesca Caporello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Sul computer personale aveva oltre 5mila file pedopornografici, archiviati in diverse cartelle, riguardanti foto e video di minori tra gli 11 e i 15 anni.

A scaricare, visionare e condividere tutto questo materiale sarebbe stato un uomo di 65 anni residente nella provincia di Brescia che –  benché abbia usato strategie informatiche per aggirare i controlli di polizia – gli agenti della Postale sarebbero lo stesso riusciti ad accorgersene e a scoprire la sua attività, nell'ambito di controlli di monitoraggio mirati su siti e chat utilizzati proprio per lo scambio illecito di contenuti.

Secondo quanto si apprende, grazie all'analisi incrociata delle tracce informatiche gli investigatori sarebbero riusciti a risalire alla sua identità. Una volta individuato l'uomo, gli agenti si sono recati a casa sua, e nel corso della perquisizione sono stati sequestrati dispositivi informatici che contenevano appunto oltre 5mila file pedopornografici.

Leggi anche
L'ex lo denuncia per stalking e lui le manda messaggi con minacce di morte: 40enne arrestato a Milano

Al momento sono ancora in corso ulteriori accertamenti, anche attraverso l'analisi forense dei dispositivi sequestrati, per ricostruire la rete di contatti e identificare le vittime, sia in Italia sia all'estero.

Il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei confronti dell'uomo l'arresto per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Inoltre ha disposto anche la misura di prevenzione dell'avviso orale di pubblica sicurezza, propedeutica alla richiesta di sorveglianza speciale.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Incitamento a tagliarsi e ricatti a una coetanea su Telegram: le chat del 13enne che ha accoltellato la sua prof
"Tornerò a insegnare", le prime parole della prof accoltellata a Trescore Balneario da un alunno di 13 anni
Il 13enne che ha accoltellato la prof a Trescore Balneario è in comunità protetta: non andrà in carcere
Il video dello studente che accoltella la prof a scuola: "La ucciderò, a 13 anni non posso finire in prigione"
Il 13enne ha accoltellato la prof era in diretta su Telegram
È Chiara Mocchi, la prof di francese accoltellata
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views