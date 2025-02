video suggerito

Olly vince Sanremo 2025: gli studi in Economia a Milano e il volontariato nel carcere di Opera Il vincitore di Sanremo 2025 Olly, 24 anni, è di Genova ma ha studiato alla Statale a Milano: al periodo universitario ha dedicato uno dei suoi tatuaggi. Le congratulazioni della rettrice Marina Brambilla: Olly è stato anche tutor in carcere. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Casa e famiglia a Genova, ma cuore a Milano. Il vincitore di Sanremo 2025 Olly, al secolo Federico Olivieri, è talmente legato al capoluogo lombardo da esserselo tatuato per sempre sulla pelle. È un cane dalmata, che decora la parte intera del braccio destro e che ricorda il periodo universitario trascorso studiando Economia alla Statale. Proprio il 24enne, intervistato da Bianca Guaccero durante una delle giornate all'Ariston, ha raccontato di aver promesso a sé stesso di tatuarsi un dalmata se avesse preso 101 come voto di laurea. Così è stato: il disegno, un riferimento allo storico film Disney La carica dei 101, fa evidentemente riferimento al numero "magico".

"Congratulazioni Olly per la tua vittoria a Sanremo da tutta la comunità dell'Università Statale di Milano", fa sapere oggi la sua università, attraverso la rettrice Marina Brambilla. "Federico Olivieri, vincitore di Sanremo 2025 si è laureato in Statale in Economia e Management, corso di laurea del dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi, nel 2022. Olly è stato anche tutor presso il carcere di Opera del Progetto Carcere di Ateneo, iniziativa che coinvolge docenti e studenti in una rete di tutor a sostegno dei percorsi universitari delle persone ristrette".

In quel periodo Olly, papà avvocato e mamma magistrato, appassionato di rugby e tifoso della Sampdoria, già scrive musica e inizia a pubblicare brani su TikTok. Nel 2022, la svolta musicale: il singolo Un’altra volta diventa virale sui social e supera i 5 milioni di stream su Spotify. Viene così selezionato a Sanremo Giovani e si guadagna il Festival dei big nel 2023 con Polvere, dove si classifica quartultimo. L'anno successivo, il ribaltone. Olly conquista con Balorda Nostalgia il primo posto (seguito da Lucio Corsi e Brunori Sas).

"Con grande orgoglio il Progetto Carcere UniMi si unisce alle congratulazioni al nostro tutor più famoso, Olly, vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Balorda nostalgia", hanno fatto sapere anche dalle pagine social del Progetto Carcere dell'Università degli Studi di Milano. "Grazie per aver fatto parte del nostro Progetto nel 2022, supportando didatticamente tre studenti dell'area di Scienze politiche, economiche e sociali, ristretti nel carcere di Opera. Ti aspettiamo per un concerto oltre il muro di cinta".