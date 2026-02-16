Oksana Murasova accoltella il compagno in casa a Milano dopo una lite: nel 2015 la ballerina aveva ucciso l’ex

Oksana Murasova avrebbe accoltellato a un fianco il compagno domenica 15 febbraio durante una lite in casa a Milano. Nel 2015 l’ex ballerina lituana aveva ucciso l’ex con una coltellata al petto.

L’ex ballerina Oksana Murasova (foto da Facebook)

Un 53enne è stato soccorso nella tardo pomeriggio di ieri, domenica 15 febbraio, all'interno della sua abitazione in zona Precotto, nella periferia Nord di Milano. Stando a quanto emerso, l'uomo sarebbe stato accoltellato a un fianco dalla compagna per motivi ancora in fase di accertamento. La donna è Oksana Murasova, ex ballerina lituana di 38 anni già condannata in passato a 8 anni e 2 mesi per l'omicidio dell'ex compagno avvenuto il 4 aprile 2015. Il 53enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda e non sarebbe in pericolo di vita. Su quanto accaduto indagano gli agenti della Questura di Milano.

Murasova avrebbe accoltellato il compagno 53enne, italiano, al fianco sinistro intorno alle 17 del 15 febbraio all'interno dell'abitazione in via privata Alfredo Soffredini a Precotto che condividono. Il 4 aprile 2015 l'ex ballerina lituana era rimasta coinvolta in un episodio simile. Stando a quanto era stato ricostruito nel corso delle indagini, Murasova aveva accoltellato al petto il compagno di allora, Rublan Bilous, uccidendolo durante una lite nel loro appartamento di via Ripamonti.

Per quell'episodio, Murasova era stata condannata in primo grado a 2 anni e 8 mesi per omicidio colposo. Alla 38enne era stato riconosciuto di aver reagito con la coltellata dopo che il compagno aveva colpito la figlia. In Appello, invece, la ballerina era stata condannata a 8 anni e 2 mesi, con la Procura che ne aveva chiesti 21.

Anche l'attuale compagno di Murasova ha un precedente importante. Ad aprile 2008, infatti, aveva investito e ucciso volontariamente un 37enne di origine marocchina a Sesto San Giovanni ed era fuggito. Ora si trova ricoverato all'ospedale Niguarda per la ferita al fianco, mentre Murasova è stata bloccata dagli agenti della Questura. La sua posizione sarebbe ancora al vaglio delle forze dell'ordine.