Oggi le visite in carcere per la nuova perizia psichiatrica su Alessia Pifferi: "Domande sulla sua infanzia" Sono iniziate questa mattina al carcere di Vigevano le visite per la nuova perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano per Alessia Pifferi.

Sono iniziate questa mattina al carcere di Vigevano le visite per la nuova perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano per Alessia Pifferi. I periti, che per oltre un'ora hanno rivolto alla donna domande incentrate soprattutto sulla sua infanzia, hanno richiesto 90 giorni per elaborare la propria relazione. Il prossimo colloquio è previsto per il prossimo 2 maggio.

Alessia Pifferi, condannata in primo grado all'ergastolo per l'omicidio della figlia Diana, 18 mesi, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022 a Milano, era stata dichiarata capace di intendere e di volere dal perito nominato dai giudici di primo grado. Secondo lo psichiatra Elvezio Pirfo, che ha redatto la perizia, ha descritto l'imputata come incapace di esprimere sentimenti e provare emozioni, e quindi caratterizzata da uno stato psicologico di "analfabetismo emotivo".