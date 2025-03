video suggerito

Occupano l'ex cinema Splendor di Milano per protesta contro il caro affitti: assolti 11 studenti Undici studenti del movimento 'Tende in piazza' erano finiti a processo per l'occupazione nel settembre 2023 dell'ex cinema Splendor di Milano. Come richiesto dal pm, sono stati tutti assolti "per la particolare tenuità del fatto".

A cura di Enrico Spaccini

Sono stati tutti assolti gli 11 studenti del movimento ‘Tende in piazza‘ finiti a processo per aver occupato nel settembre del 2023 l'ex cinema Splendor di Milano. I giovani erano entrati nell'edificio dopo un corteo partito da piazza Leonardo Da Vinci, dove nei giorni precedenti avevano piantato le tende in segno di protesta contro il caro affitti come aveva fatto alcune settimane prima Ilaria Lamera davanti al Politecnico. L'assoluzione è stata decisa dalla giudice Daniela Clemente della Settima sezione penale del Tribunale di Milano, che ha accolto la richiesta avanzata dal pm Enrico Pavone "per la particolare tenuità del fatto".

L'occupazione era iniziata il 16 settembre del 2023, con alcuni attivisti che erano entrati nell'ex cinema Splendor di viale Gran Sasso al grido: "Siamo le tende e ci prendiamo un tetto". Gli studenti, infatti, facevano parte del movimento ‘Tende in piazza', creato per discutere della questione caro affitti e di come la città di Milano sia piena di "spazi vuoti, come lo Splendor, che potrebbero essere utilizzati come centri aggregativi sociali, come residenze pubbliche e molto altro".

Come ha spiegato una delle attiviste prima della lettura della sentenza, "l'obiettivo dell'azione era quello di denunciare la presenza di spazi abbandonati e non riqualificati, nonostante la necessità degli studenti" di soluzioni abitative. L'occupazione era terminata tre giorni più tardi, il 19 settembre 2023, con lo sgombero ad opera degli agenti di polizia della Digos e l'identificazione degli attivisti.

Lo stesso pm Enrico Pavone che si è occupato delle indagini ha chiesto l'assoluzione degli 11 studenti finiti a processo con l'accusa di invasione d'edificio in concorso. Richiesta che è stata accolta dalla giudice Clemente che ha assolto gli imputati "per la particolare tenuità del fatto" che veniva loro contestato.