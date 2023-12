Obbliga le pazienti a spogliarsi durante la radiografia e le fotografa: denunciato per violenza sessuale Per un tecnico radiologo in servizio in una struttura a Gallarate, in provincia di Varese, è arrivato la denuncia per violenza sessuale: le indagini erano scattate dopo la denuncia di una giovane paziente lo scorso giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Aveva abbassato le mutande alla giovane paziente mentre le stava facendo una radiologia alla caviglia. Ora per un tecnico radiologo in servizio in una struttura a Gallarate, in provincia di Varese, è arrivato la denuncia per violenza sessuale.

Stando alle prime indagini della Questura e della Procura di Busto Arsizio, lo scorso giugno la giovane si era presentata alla struttura sanitaria per sottoporsi a una radiologia alla caviglia. La ragazza ha raccontato che il tecnico le avrebbe ordinato di togliersi i pantaloni e di restare solo in mutande con la scusa che i vestiti avrebbero potuto compromettere la nitidezza dell'esame. Il tecnico poi le avrebbe anche ordinato di abbassare le mutandine dicendole che avrebbe provveduto a fare accertamenti all'altezza del femore. L'uomo è arrivato persino ad abbassarle le mutante lui stesso all'altezza delle ginocchia.

La giovane vittima si è accorta della gravità della cosa quando, una volta ritirate le radiografie, ha visto che l'accertamento era stato fatto solo alla caviglia e non al femore come più volte insistito dal tecnico. Così la vittima lo ha denunciato e sono scattate le indagini. Come spiegato dalla Prealpina, gli investigatori hanno trovato nel telefono del professionista due fotografie, già cancellate dall'uomo, che riprendevano il corpo di due pazienti completamente nude anche in questo caso mentre si sottoponevano alla radiografia.

Dalle testimonianza è emerso che le pazienti venivano fatte sempre spogliare nella stanza delle radiografia senza che potessero usufruire dello spogliatoio. Ora il tecnico radiologo dovrà difendersi dall'accusa di violenza sessuale aggravata.