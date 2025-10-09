Nuovo sopralluogo a casa di Silvana Damato, l’ex tabaccaia uccisa 2 mesi fa: ancora nessuna traccia del killer

Walter Felice, avvocato della famiglia di Silvana Damato, ha effettuato un sopralluogo nella casa dove la 69enne è stata trovata morta lo scorso 8 agosto. Il legale ha spiegato a Fanpage.it il motivo della sua richiesta: “Volevamo farci un’idea più completa della scena del crimine e del contesto”. Si attendono ancora i risultati dell’autopsia e delle analisi del Ris.

Sono passati due mesi da quando Silvana Damato è stata trovata senza vita nel suo appartamento di via Bisnati a Bruzzano, nella periferia nord di Milano. La 69enne, in pensione dopo aver gestito per anni la tabaccheria della stazione Centrale, era immersa nella vasca da bagno ancora vestita, con tumefazioni in volto e una ferita al collo. Mentre si attendono ancora i risultati dell'autopsia, dalla quale si attende l'orario esatto del decesso e la sua causa, nella giornata di ieri, mercoledì 8 ottobre, l'avvocato della famiglia Damato, Walter Felice, ha effettuato un sopralluogo nell'abitazione della donna: "Volevamo farci un'idea più completa della scena del crimine, del condominio e, quindi, dell'intero contesto", ha spiegato a Fanpage.it.

Felice aveva presentato richiesta di accesso all'abitazione alla Procura di Milano, la quale ha dato la sua autorizzazione. L'avvocato si è presentato nell'appartamento di via Bisnati insieme al consulente di parte e, con tutte le accortezze del caso, i due hanno eseguito rilievi fotografici e planimetrici in presenza della polizia giudiziaria. Mentre gli specialisti del Ris concludono le analisi sulle tracce rinvenute nel corso delle indagini, la difesa ha così raccolto nuovi elementi per poter avere una visione più chiara della vicenda: "Questo sopralluogo ci ha permesso di avere contezza della scena del crimine, degli spazi in cui l'assassino si è mosso, del mobilio nell'appartamento e di vari oggetti. Ci è servito anche per, eventualmente, chiedere di repertare altro materiale", ha detto Felice.

Non ha, quindi, ancora un nome la persona che, stando a quanto emerso da un primo esame medico, avrebbe ucciso Damato. A dare l'allarme erano stati gli amici dell'ex tabaccaia, quelli con i quali si ritrovava spesso al Parco Nord a giocare a burraco. L'omicidio si sarebbe consumato tra le 12 e le 19 dell'8 agosto, ovvero nell'arco temporale compreso tra l'ultimo scambio della 69enne con un'amica e il momento in cui i vigili del fuoco hanno permesso alle forze dell'ordine di scoprire il suo cadavere nella vasca da bagno.