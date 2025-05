video suggerito

Nuovo Frecciarossa da Milano a Monaco pronto nel 2026: le tratte e in quanto tempo si arriva Frecciarossa annuncia la nuova linea ad alta velocità Milano-Monaco di Baviera che in sole sei ore e mezza collegherà l'Italia direttamente con la Germania. Tutte le informazioni sul nuovo collegamento ferroviario che rende più sostenibili le connessioni per lavoro, studio e turismo con il resto d'Europa.

A cura di Giulia Ghirardi

Entro il 2026 saranno attivati due nuovi collegamenti transfrontalieri ad Alta Velocità Milano – Monaco di Baviera e Roma – Monaco di Baviera. I servizi verranno gradualmente estesi anche verso Berlino e Napoli a partire da dicembre 2028. Continua così il progetto della cosiddetta “Metropolitana d’Europa” dell'azienda.

Come sarà il nuovo treno frecciarossa Milano-Monaco dal 2026

“Collegare in treno l’Italia con le principali città europee è uno degli obiettivi strategici del Gruppo FS", ha sottolineato in merito Gianpiero Strisciuglio, AD e DG di Trenitalia. "Frecciarossa ha l’ambizione di diventare il treno degli europei e non solo degli italiani. Questi nuovi collegamenti si aggiungeranno a quelli già operativi tra Milano e Parigi. Realtà che rendono più sostenibili le connessioni per lavoro, studio e turismo con il resto d’Europa”.

Il progetto di collegamento ferroviario fra Italia, Austria e Germania è stato anche selezionato dalla Commissione Europea come Progetto Pilota nell’ambito del Commission Action Plan per migliorare l’offerta di trasporto internazionale e rispondere alla crescente domanda di viaggi tra i Paesi europei con un mezzo sostenibile come il treno.

Frecciarossa Milano-Monaco, tratte e fermate del nuovo treno

L’offerta commerciale partirà con quattro collegamenti sulle rotte Milano – Monaco di Baviera e Roma – Monaco di Baviera. Nello specifico, per la linea Milano – Monaco di Baviera, con un tempo di viaggio di sei ore e mezza, le principali fermate intermedie saranno a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Il nuovo collegamento offrirà così un servizio diretto tra Italia e Germania, passando attraverso l'Austria, che avrà un impatto significativo sulle connessioni ferroviarie tra i due Paesi in termini di tempo e sostenibilità.