Notte da incubo per un 22enne di Porlezza: sequestrato e seviziato da una coppia per pochi euro Un ragazzo di 22 anni di Porlezza, in provincia di Como, è stato sequestrato per una notte intera da una giovane coppia. I due fidanzati già da mesi avevano preso di mira il 22enne, minacciandolo di continuo per chiedergli soldi. Venerdì notte lo hanno tenuto in ostaggio nel loro appartamento, prima di accompagnarlo a un Bancomat per farsi consegnare del denaro. Il 22enne li ha però denunciati e i due sono stati arrestati.

A cura di Francesco Loiacono

Dovranno rispondere della pesante accusa di sequestro di persona finalizzato alla rapina e all’estorsione i due giovani che la scorsa notte a Porlezza, piccolo centro in provincia di Como, hanno preso in ostaggio per tutta la notte un ragazzo di 22 anni, minacciandolo per farsi consegnare del denaro. L'episodio, riportato dal quotidiano "Il Giorno", è avvenuto lo scorso venerdì ma è solo l'ultima di una serie di angherie che la giovane vittima era costretta a subire da diverso tempo. Era infatti da mesi che la coppia, formata da un ragazzo turco e la sua fidanzata italiana, entrambi ventenni, aveva preso di mira il 22enne, minacciandolo ogni volta per farsi consegnare del denaro.

La vittima veniva presa di mira dalla coppia da diversi mesi

Venerdì notte le minacce si sono spinte decisamente oltre: i due hanno seguito il 22enne, che era uscito per prelevare dei soldi da uno sportello Bancomat, e gli hanno chiesto come di consueto del denaro. Il prelievo però non è andato a buon fine e a quel punto la coppia ha costretto con la forza il 22enne a seguirli a casa loro, tenendolo in ostaggio per tutta la notte. Sono state ore da incubo per il giovane, durate fino al mattino seguente, quando i suoi due sequestratori lo hanno accompagnato nuovamente al Bancomat per farsi consegnare il denaro. A quel punto però il 22enne ha trovato il coraggio di denunciare la coppia ai carabinieri, che dopo aver ricostruito la vicenda hanno arrestato i due fidanzati. Adesso i due dovranno rispondere delle loro azioni davanti alla giustizia. Per il 22enne, invece, si tratta della fine di un incubo durato mesi.