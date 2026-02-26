Nonno entra in classe e schiaffeggia un bimbo che infastidisce la nipote: informate le forze dell’ordine

Un uomo è entrato in una scuola a Voghera (Pavia) e ha schiaffeggiato un bambino perché, a suo dire, avrebbe bullizzato la nipote. Del caso, sono state informate anche le forze dell’ordine.

Nei giorni scorsi, un uomo è entrato in una scuola e ha schiaffeggiato un bambino. Stando a quanto ricostruito, si sarebbe trattato di un nonno che avrebbe colpito l'alunno che infastidiva la nipote. I fatti sono accaduti alla scuola elementare Leonardo Da Vinci a Voghera, comune che si trova in provincia di Pavia. Di quanto accaduto, è stata informata la preside e le forze dell'ordine che stanno svolgendo tutti i rilievi del caso.

A dare la notizia è il quotidiano La Provincia Pavese. L'anziano sarebbe entrato in classe intorno alle 8.30, poco dopo che è suonata la campanella. Ha approfittato del flusso degli studenti per passare inosservato: in quei minuti, infatti, il personale sarebbe impegnato nella vigilanza sugli alunni. Ha poi raggiunto l'aula del bambino e della nipote e lì avrebbe colpito il piccolo: lo avrebbe schiaffeggiato di fronte all'insegnante e agli altri compagni perché, a suo dire, avrebbe fatto il bullo con la nipote. L'insegnante non avrebbe fatto in tempo a intervenire perché l'uomo si è allontanato rapidamente. Un genitore ha raccontato che i piccoli erano agitati dopo l'accaduto. Ha però allertato subito la dirigente scolastica, che coordina l'intero istituto comprensivo Sandro Pertini, di cui fa parte anche la Leonardo Da Vinci.

La dirigente, Maria Teresa Lopez, ha confermato l'episodio spiegando che nessuno è riuscito a fermato e affermando che il gesto "non ha alcuna giustificazione". Dopo l'episodio, è stata contattata la famiglia e sono state informate anche le forze dell'ordine. "Le difficoltà tra bambini possono capitare, ma gli adulti devono rivolgersi alla scuola seguendo i canali corretti", ha poi aggiunto alla Provincia Pavese. Ha poi detto di essere andata dai bimbi e di averli trovati sereni e intenti a svolgere le loro attività scolastiche.