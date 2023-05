“Non sei stata un modello per me”: Alessia Pifferi accusa la madre del suo disagio In una lettera a sua madre, Alessia Pifferi la accusa di non essere una buona madre: “Mi avete abbandonato tutti, nel momento del bisogno e della vita”.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Emergono nuovi dettagli dalle lettereche, secondo quanto ha raccontato la sorella Viviana a Quarto Grado, Alessia Pifferi starebbe inviando alla madre e alla sorella dal carcere. In una, in particolare, accusa la madre di non essere "stata un modello" per lei, ma anzi di essere una delle cause del suo disagio.

Alessia Pifferi attacca la madre

In una lettera indirizzata alla madre, Alessia Pifferi si scaglierebbe contro la madre, nonna di Diana, la bimba morta di stenti a Milano nel luglio dello scorso anno.

"Non sei mai stata una mamma modello per me. Essere mamma non significa dare solo un tetto sulla testa a un figlio e pagare le bollette, bisogna esserci e io per te mi sono sempre sacrificata", avrebbe scritto la donna accusata di aver lasciato morire la figlia di stenti.

"Vergognati di te stessa, – ha poi proseguito – io sono una donna e una mamma a pezzi. Mi avete abbandonato tutti, nel momento del bisogno e della vita".

In questa lettera Alessia Pifferi fa riferimento, in particolare, all'atteggiamento di dura condanna che sia sua madre sia sua sorella Viviana hanno tenuto nei suoi confronti da quando è morta la bimba.

Tuttavia dal tenere delle lettere sembra che dietro questo risentimento della donna si celi anche una volontà di riconoscere a sua madre responsabilità nei suoi disagi personali.

Il processo per omicidio

Intanto continua presso il Tribunale di Milano il processo nei confronti di Alessia Pifferi, accusata di omicidio volontario. Nell'ultima udienza, lo scorso 8 maggio, è stato stabilito che l'imputata sia psicologicamente in grado di affrontare l'iter processuale.

La richiesta era stata presentata da Ilaria Pontenani, la nuova avvocata della donna, ma è stata rigettata del giudice Ilio Mannucci Pacini, su richiesta anche dei pubblici ministeri Francesco De Tommasi e Rosaria Stagnaro.

La prossima udienza si terrà, quindi, martedì 16 maggio e – a quanto si apprende – la difesa intenderà chiedere una perizia sulla capacità di intendere e volere al momento dei fatti.