Non rientra più a casa dopo una passeggiata nel bosco, i familiari lo trovano morto: chi era Giuseppe Gallizioli Giuseppe Galizzoli è morto all'età di 84 anni cadendo in un dirupo in provincia di Brescia: era uscito per una passeggiata nei boschi. Il suo corpo è stato trovato dai familiari.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, giovedì 3 aprile, è stato trovato morto Giuseppe Gallizioli. L'uomo di 84 anni era uscito da casa sua – un'abitazione di Riva di Solto sul lago d'Iseo – per una passeggiata nel bosco. I familiari, non vedendolo più rientrare, si sono allarmati e hanno chiamato le forze dell'ordine per ritrovarlo.

Nel frattempo, i suoi parenti sono usciti a cercarlo e lo hanno trovato senza vita in un dirupo poco lontano. Sul posto, intanto, erano arrivati gli operatori sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza – inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), un elicottero decollato da Bergamo e il soccorso alpino.

Quando i medici e i paramedici hanno raggiunto l'84enne, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Nel frattempo i carabinieri hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. L'uomo sarebbe scivolato mentre camminava e avrebbe battuto la testa: si sarebbe quindi procurato un trauma cranico che avrebbe causato il decesso.

La salma è stata riconsegnata ai familiari. La camera ardente è stata allestita nella sua abitazione di via Papa Giovanni XXIII. Sabato pomeriggio si svolgeranno i funerali nella chiesa di Riva di Solto. L'uomo lascia la moglie, i figli Antonio e Claudia e i nipoti Lorenzo, Pietro, Benedetta e Luca.