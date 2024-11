Non riconosce Papa Francesco: scomunicato padre Giorgio Maria Faré

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Padre Giorgio Maria Faré è stato scomunicato. Il frate carmelitano, nato a Melzo (Milano) nel 1972, non riconosce Papa Francesco come Pontefice. L'uomo si è dimesso anche dall'ordine dei carmelitani. A darne notizia è stato padre Miguel Marquez Calle, preposito dei Carmelitani scalzi.

"Questo provvedimento fa seguito al pubblico e ostinato rifiuto da padre di Faré di riconoscere papa Francesco come Romano Pontefice legittimamente eletto e di rimanere in comunione con lui", ha precisato. Il frate potrà presentare ricorso contro questa decisione. Non solo: potrà anche ritrattare "le sue dichiarazioni scismatiche in ogni momento".

Faré dal 2001 è carmelitano scalzo e sacerdote a Gorgonzola. Inoltre è dottore in Teologia Fondamentale. Ha sostenuto che Papa Francesco sia un "antipapa" e "usurpa il trono di Pietro": ha inoltre difeso tesi tradizionaliste e contrarie alla dottrina di papa Bergoglio. Prese di posizioni che hanno sempre fatto discutere.

Nonostante i vari ammonimenti, ha sempre continuato a ribadire le sue posizioni. Avrebbe infatti spesso rilanciato la teoria secondo cui l'11 febbraio 2013, Benedetto XVI non si sarebbe dimesso, ma avrebbe in realtà lasciato la "sede impedita". Sostanzialmente le dimissioni non sarebbero state valide.

"Carissimi, Questa sera ci sarà la Sentenza ore 20,30 fino a venerdì compreso, a Dio piacendo. Santa settimana. Dio ci Benedica e la Vergine ci protegga! p. Giorgio Maria del Volto Santo", aveva scritto ieri su Facebook.