Don Samuele Marelli accusato di abusi sessuali su minori: gli educatori avevano denunciato nel 2023 Sul caso sui presunti abusi sessuali del sacerdote indaga anche Procura di Monza. Le prime segnalazioni sono arrivate dagli educatori dell'oratorio di Seregno (Monza e Brianza)

Don Samuele Marelli

Era dicembre 2023 quando sono arrivate le prime denunce su don Samuele Marelli, 49 anni, già direttore della Fondazione degli oratori milanesi e a quei tempi vicario della comunità religiosa Giovanni Paolo II di Seregno (Monza e Brianza), nonché responsabile della relativa pastorale giovanile che comprende sei parrocchie.

Le segnalazioni sono arrivate direttamente dagli educatori dell'oratorio di Seregno, che dopo aver raccolto le confidenze di alcuni minorenni hanno presentato un esposto alle autorità e segnalato il caso alla Curia: l'accusa, quella di aver tenuto "comportamenti non appropriati", sfociati forse in veri e propri abusi sessuali ai danni di ragazzini che frequentavano la parrocchia. E mentre si attende il responso del Tribunale ecclesiastico lombardo, sul caso delle presunte violenze del sacerdote è stato aperto anche un fascicolo d'indagine da parte della Procura di Monza.

La Diocesi di Milano, attraverso una nota stampa, ha fatto sapere infatti che durante le festività natalizie di dicembre 2023 "sono giunte formalmente all’Ordinario diocesano alcune segnalazioni di comportamenti non appropriati da parte di don Marelli" che sarebbero state relative "al proprio ministero di sacerdote e al proprio ruolo di educatore. Subito, a titolo prudenziale, si è ritenuto di chiedergli di allontanarsi da Seregno e di sospendere qualunque attività pastorale, per procedere poi a una verifica di queste segnalazioni, per quanto compete all’autorità ecclesiastica, secondo le normative canoniche".

La Diocesi, in quella situazione e sulla base delle informazioni disponibili, ha quindi valutato "non opportuno comunicare pubblicamente le motivazioni dell’allontanamento di don Marelli, soprattutto a tutela delle persone eventualmente coinvolte e delle loro famiglie, e del diritto alla buona fama. Tutte le energie di sacerdoti, laici e laiche della comunità di Seregno sono da mesi indirizzate ai ragazzi, ai giovani e alle loro famiglie, che stanno affrontando un tempo di analisi dell’accaduto, insieme a qualificate professioniste, che li sostengono e li affiancano, ascoltando e accogliendo le loro sofferenze, preoccupazioni e interrogativi", si legge ancora all'interno del comunicato ufficiale.