Non dice a nessuno che la moglie è morta e veglia sul suo cadavere per mesi: indagano i carabinieri I carabinieri hanno trovato il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione nella sua abitazione a Villadosia (Varese): il marito stava vegliando sul suo corpo e ha nascosto per mesi che fosse morta.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, giovedì 1 agosto, i carabinieri di Mornago (Varese) hanno trovato un corpo in avanzato stato di composizione all'interno di un'abitazione di Villadosia, frazione di Casale Litta, sempre in provincia di Varese. Il cadavere apparterebbe a una donna di 65 anni, di cui ancora non è stata diffusa l'identità. Sulla base di quanto scoperto dai militari, il marito avrebbe tenuta nascosta la morte.

Le forze dell'ordine infatti ritengono che la 65enne sia morta alcuni mesi fa probabilmente per cause naturali. Il cadavere era disteso nel letto. Accanto, c'era il marito di 75 anni. Forse la donna era malata da alcuni anni. Da diversi mesi i familiari riuscivano a mettersi in contatto. Il marito, come riportato dal quotidiano Il Giorno, avrebbe iniziato ad accampare alcune scuse per nasconderne l'assenza.

Alcuni parenti hanno quindi deciso di chiamare i carabinieri che, una volta arrivati nella casa, hanno fatto la macabra scoperta. Ad accogliere i militari, c'era proprio il 75enne che era in stato confusionale. Le forze dell'ordine dovranno svolgere tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Non è chiaro perché il marito non abbia detto nulla sulla morte della moglie e lo abbia tenuto nascosto. Nelle prossime ore quindi saranno svolti tutti gli accertamenti per chiarire cosa possa essere successo e soprattutto se sia deceduta per cause naturali o altro.