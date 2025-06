video suggerito

“Non ci sono più medici”: va in pensione e più di mille di pazienti restano senza medico di base nel Milanese Oltre mille pazienti sono rimasti senza medico di base dopo che M.N. è andato in pensione. Questa volta è accaduto a Gorgonzola (Milano), dove, per far fronte al problema, l’Asst ha aperto un ambulatorio medico temporaneo nei locali della Casa di comunità all’ex Serbelloni in attesa di una nuova nomina che, però, non sembra arriverà a breve. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giulia Ghirardi

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un altro storico medico di base è andato in pensione e i suoi oltre mille pazienti sono rimasti senza medico di riferimento. Questa volta è quanto accaduto a Gorgonzola, un comune poco distante da Milano, dove, per fronteggiare il problema, l'Asst ha aperto un ambulatorio medico temporaneo nei locali della Casa di comunità all’ex Serbelloni in attesa di una nuova nomina che, però, non sembra arriverà così a breve.

“Non ci sono più medici. Le cose stanno così, e non ci si può fare proprio niente", ha dichiarato sulla questione la sindaca Ilaria Scaccabarozzi. "So che si stanno promuovendo bandi e sondando possibilità. Ma al momento non ce ne sono”. Al momento, infatti, non sembra esserci nessun professionista disponibile a Gorgonzola. Per questo, alcuni degli ex pazienti si sono già mobilitati rivolgendosi ai medici di base dei Comuni limitrofi, tutti coloro che non troveranno nessuno disponibile ad accettarli dovranno, però, fare riferimento all’ambulatorio temporaneo.

“Asst Melegnano e Martesana informa che i pazienti del dottor M. N., che ha concluso la propria attività lavorativa, in attesa di un nuovo incaricato possono rivolgersi all’ambulatorio nella Casa di comunità, nei giorni e orari indicati. L’accesso è solo su appuntamento”, si legge su una nota informativa dell'Asst. Per le emergenze resta il 112. Mentre nei festivi rimarrà a disposizione il servizio medico di continuità assistenziale.

Leggi anche Appartamento a fuoco nel Mantovano per una fuga di gas: marito e moglie gravemente ustionati

Una soluzione per far fronte al problema sembra, dunque, essere stata trovata, ma è temporanea e comunque rimane una toppa a un problema strutturale che, ormai da tempo, sta investendo tanti Comuni. Proprio l’anno scorso era, infatti, partita la crociata dei “pazienti senza più pazienza” della Martesana, culminata in un ciclo di presidi davanti alla casa di comunità in cui si sottolineavano le ormai enormi problematiche che esistono nella sanità territoriale.