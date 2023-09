“Non abbiamo prodotto i pannelli andati a fuoco alla torre dei Moro”: la replica di Saint-Gobain In una nota inviata a Fanpage.it la Saint-Gobain Italia S.p.A. spiega di aver fornito all’impresa di costruzioni pannelli in lana di vetro a marchio “Isover” per l’isolamento termico dell’edificio di via Antonini 32 a Milano, ma che non sono quelli andati a fuoco durante l’incendio del 29 agosto del 2021.

A cura di Fabrizio Capecelatro

"Saint-Gobain Glass Italia S.p.A. è una società industriale che produce e commercializza prodotti vetrari, mentre la Saint-Gobain Italia S.p.A., è un’azienda che produce e vende materiali per l’edilizia", spiega la prima azienda in una nota inviata a Fanpage.it. Quest'ultima – continua la nota "ha fornito all’impresa di costruzioni pannelli in lana di vetro a marchio "Isover" per l’isolamento termico dell'edificio di via Antonini 32 a Milano", ovvero il grattacielo andato a fuoco a Milano il 29 agosto del 2021, ma non sono stati quelli ad andare a fuoco.

"I pannelli forniti dalla Saint-Gobain Italia S.p.A. erano, infatti, in lana di vetro ed erano in classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, classificati quindi come incombustibili e non infiammabili", continua la Saint-Gobain Glass Italia S.p.A. prima di puntualizzare: "Questi pannelli, a marchio "Isover", sono inoltre stati utilizzati dall’impresa di costruzione direttamente sulla facciata/struttura dell’edificio al fine di isolarlo termicamente. E non sono affatto quindi quelli andati bruciati".

"Pertanto – concludono – Saint-Gobain Glass Italia S.p.A. e Saint-Gobain Italia S.p.A. non hanno prodotto, né venduto i pannelli per il rivestimento aggiuntivo esterno installato in seguito sull’edificio per finalità estetiche. Tali ultimi pannelli sono quelli andati a fuoco secondo quanto riportato da più fonti di informazioni".