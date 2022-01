No vax rifiuta il ricovero e muore per Covid, su Facebook scriveva: “Non sono una cavia” Si chiama Barbara Fisichella, la donna di 52 anni che è morta di Covid dopo aver rifiutato il ricovero in ospedale. La donna era convintamente no vax, tanto che su Facebook scriveva: “Non mi vaccino, non sono una cavia”.

A cura di Ilaria Quattrone

Barbara Fisichella (Fonte: Facebook)

È morta all'età di 52 anni: Barbara Fisichella, operatrice giudiziaria della Procura di Lodi, era una no vax convinta. A novembre sul suo profilo Facebook aveva condiviso una sua fotografia dove campeggiava un logo con la scritta: "Io non mi vaccino, non sono una cavia". Nel logo, si vede inoltre un pugno che spacca una siringa. Una decina di giorni fa, avrebbe contratto il Covid-19.

La foto condivisa su Facebook (Fonte: Facebook)

La 52enne ha rifiutato il ricovero in ospedale

Sulla base di quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, la donna si era aggravata. Ieri, mercoledì 26 gennaio, i famigliari avevano così deciso di chiamare l'ambulanza: la donna infatti faticava a respirare. La 52enne ha però rifiutato il ricovero in ospedale. Qualche ora dopo il suo no, è deceduta. Fisichella sarebbe parente di monsignor Rino Fisichella. L'uomo è arcivescovo e presidente del Pontificio Consiglio per Nuova Evangelizzazione. Inoltre, proprio come la 52enne, è originario di Codogno: il comune è balzato agli onori di cronaca proprio due anni fa quando fu investito dalla prima ondata pandemica e dove venne rilevato il primo caso Covid.

All'ospedale in Fiera Milano i pazienti ricoverati non sono vaccinati

Appena due giorni fa, il commissario nazionale per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, aveva dichiarato che all'ospedale in Fiera Milano erano ricoverati solo pazienti no vax. In quel momento erano ricoverate infatti venticinque persone in terapia intensive e tutte loro "non erano vaccinate". Da lì, sia Figliuolo che Guido Bertolaso, responsabile per la vaccinazione Covid in Lombardia, avevano lanciato un appello ai cittadini che esitano a vaccinarsi: "È davvero importante vaccinarsi".