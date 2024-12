video suggerito

Nirvana, morta di stenti a 57 anni in casa a Como: è stata trovata dai vicini dopo 9 mesi Dramma della solitudine in pieno centro a Como. Il corpo di Nirvana Brkic, 57 anni, residente in un appartamento del Comune, è stato rinvenuto dopo nove mesi dai vicini che si lamentavano per il forte odore: la donna è morta di stenti.

Immagine di repertorio

Dramma della solitudine nel pieno centro di Como. Lì, al primo piano di un palazzo d'epoca, era morta da oltre nove mesi una donna di 57 anni: il corpo di Nirvana Brkic, originaria di Fiume e da anni residente in un appartamento di proprietà del Comune, è stato rinvenuto dai vicini che da giorni si lamentavano per il forte odore che fuoriusciva dal portone. Solo per questo.

I funerali della donna si sono tenuti oggi all'interno della chiesa di Rebbio, estrema periferia della città. Seduti sulle panche solo gli anziani in attesa della messa mattutina, e nessun parente, nessun amico o conoscente della 57enne che da sempre usciva di casa solo per recarsi alla vicina mensa della Caritas.

Le esequie sono state autorizzate dopo gli accertamenti tecnici e autoptici disposti dalla Procura di Como, che non hanno evidenziato alcun segno di violenza e nemmeno indizi di una evidente malattia. La causa del decesso, avvenuto quasi un anno fa, potrebbe essere quindi da ricondurre a una condizioni di forte inedia. Ipotesi compatibile con le condizioni di fatiscenza in cui è stata trovata l’abitazione, al primo piano di uno stabile circondato da famiglie, negozi, bar e librerie. Uno stato di cui nessuno si è mai accorto in anni e anni, né i vicini e né gli assistenti sociali o i religiosi della mensa dei poveri. Nirvana, sola al mondo, è morta dimenticata da tutti.