Nicole Daza, la compagna di Marcell Jacobs: “Mi hanno offerto di fare l’influencer, mi piacerebbe”

"Ora mi stanno cercando per propormi di fare l'influencer perché sono la compagna dell'uomo più veloce al mondo". Si confessa a Fanpage.it Nicole Daza, la 27enne compagna di Marcell Jacobs, con cui ha avuto due bambini. La futura moglie di Jacobs, i due si sposeranno a settembre 2022, racconta come ha vissuto l'oro olimpico del suo compagno e quanta fatica e sacrificio ci siano dietro i 9.80 secondi con cui l'atleta italiano ha vinto. Nicole ora si trova a Novi Ligure dove ha vissuto per vent'anni insieme alla sua famiglia e dove è tornata nei giorni in cui il suo Marcell ha gareggiato a Tokyo per le Olimpiadi. Qui con i figli aspetta il ritorno del compagno per festeggiare tutti insieme. Intanto per la futura signora Jacobs arrivano le prime offerte di lavoro: "Ora mi stanno cercando. Mi piacerebbe diventare un punto di riferimento per qualcuno".

Nicole: Marcell è dolcissimo, è un padre molto presente

Ma chi l'uomo più veloce al mondo? "Marcell è dolcissimo, è un padre molto presente, dedica la vita al lavoro e alla famiglia, sono fortunata ad aver trovato una persona così, fantastico, non vedo l'ora di rivederlo". E poi Nicole continua: "Difetti? No. Ognuno ha il proprio carattere. Andiamo nella stessa direzione, sono convinta del nostro amore e del nostro percorso. Lui pure. Quando non sono con lui continua a scrivermi che gli manco". Prima di partire per Tokyo non è mancato l'incoraggiamento di Nicole: "Gli ho detto vai e goditi il momento". La coppia si sposerà il 17 settembre dell'anno prossimo (giorno anche del compleanno di Nicole) alla presenza anche dei parenti americani di Jacobs: "Non vedrò l'ora di conoscerli, sembrano simpaticissimi durante le video chiamate", conclude la compagna dell'uomo più veloce al mondo.