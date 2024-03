Neonato abbandonato nell’androne di un palazzo, trovata la madre: “Volevo dargli un futuro migliore” La madre, dopo aver nascosto la propria gravidanza alla famiglia per timore del loro giudizio, aveva cercato di garantire un futuro migliore al bambino lasciandolo davanti al portone di un palazzo, adagiato nel passeggino. È stata affidata ai servizi sociali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

È stata trovata e denunciata per abbandono di minore, insieme a un'amica, la mamma che lo scorso 1 febbraio ha lasciato il proprio figlio neonato nel corridoio di un palazzo popolare in via degli Apuli, quartiere Giambellino a Milano.

Le indagini, svolte dai militari della Stazione Milano San Cristoforo, hanno permesso di risalire all'identità della donna e ricostruire così l'intera vicenda: la madre del piccolo, dopo aver nascosto la propria gravidanza ai familiari temendone il giudizio, aveva cercato di garantire un futuro migliore al bambino lasciandolo davanti al portone di un palazzo, adagiato nel passeggino. Con lui, oltre a una copertina, un biglietto: "Non riesco a prendermene cura adesso".

L'uomo che ha rinvenuto il bambino ha immediatamente allertato i Carabinieri, che hanno affidato alla clinica De Marchi il neonato: il piccolo è stato dato in affidamento preadottivo su disposizione del Tribunale per i minorenni. La madre, invece, è stata presa in carico dagli assistenti sociali del Comune di Milano.