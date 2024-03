Bimbo di due anni trovato da solo in strada di notte: era uscito per giocare mentre il papà dormiva Il piccolo ha aperto la porta di casa per andare a giocare a palla mentre il papà dormiva sul divano. Dopo pochi passi si è perso, per venire poi ritrovato da una guardia giurata mentre vagava piangendo sulla provinciale di Fagnano Olona (Varese). È stato riaffidato ai genitori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vagava da solo a bordo strada, stringendo tra le mani un pallone e piangendo a dirotto. Così una guardia giurata di passaggio alla provinciale Sp20 nel Varesotto, all'altezza di Fagnano Olona, poco dopo la mezzanotte di ieri lunedì 11 marzo si è accorta di un bambino che camminava da solo.

Immediata la chiamata al 112 e al 118, che ha preso il carico il piccolo per portarlo al Pronto soccorso di Busto Arsizio. Il bimbo, che ha due anni, non parlava italiano. Nel frattempo, è stato subito allertato il magistrato di turno del Tribunale dei minori di Milano per la nomina di un giudice tutelare.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri il bambino, di origine ivoriana, sarebbe sfuggito al controllo del papà mentre la mamma non era in casa: l'uomo dormiva sul divano quando il piccolo, dopo aver aperto la porta d'ingresso, è uscito di casa per giocare con la palla e si è perso dopo pochi passi.

Quando la madre è rincasata dal lavoro e non ha trovato il piccolo, temendo che fosse successo qualcosa di grave, ha chiesto ai vicini e proprio da loro ha saputo della presenza dell’ambulanza. Quindi con il marito ha raggiunto l’ospedale di Busto Arsizio, dove si trovava il piccolo: l'hanno ritrovato sano e salvo, ancora con la palla a fargli compagnia. I genitori hanno così potuto riabbracciarlo, per poi tornare a casa tutti insieme.