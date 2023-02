Neonata di 3 mesi e il cane di famiglia restano intrappolati in auto: salvati entrambi dai vigili del fuoco Una neonata di 3 mesi è rimasta accidentalmente chiusa dentro un’auto, con lei il cagnolino di famiglia. Per liberarli entrambi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di panico per la mamma di una neonata di 3 mesi. La piccola è rimasta accidentalmente chiusa all'interno dell'auto mentre si trovava parcheggiata in via Verdi a Corbetta, alle porte di Milano. La donna non è riuscita più ad aprire la macchina, forse perché le chiavi erano rimaste all'interno. Tutto è accaduto alle 13 di oggi martedì 28 febbraio.

La piccola è così rimasta chiusa dentro alla macchina con il cagnolino di famiglia. La donna ha richiesto subito l'intervento dei vigili del fuoco per poterli liberare. Sul posto i pompieri hanno aperto la portiera dell'autovettura e hanno così potuto liberare la piccola e il cagnolino. Entrambi sono stati poi consegnati alla mamma.