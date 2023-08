Nella notte prende fuoco un’ambulanza: danni nella sede della Croce Rossa di Lipomo Verso le 3 di oggi mercoledì 2 agosto un’ambulanza della Croce Rossa di Lipomo, in provincia di Como, ha preso fuoco mentre era parcheggiata nel garage dell’associazione.

A cura di Giorgia Venturini

L’ambulanza dopo che i vigili del fuoco hanno spento l’incendio

Una volta sul posto i vigili del fuoco si sono messi subito al lavoro per spegnere le fiamme prima che anche altre auto prendessero fuoco. L’ambulanza purtroppo ha riportato gravi danni. Ora si sta cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto: non si esclude per ora nulla. Tra le ipotesi più probabili quella di un malfunzionamento. Fortunatamente non ci sono feriti tra i volontari della Croce Rossa.